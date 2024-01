Il sindaco: "Grazie ai cittadini quell’uomo è salvo"

Qualunque possa essere l’esito del drammatico episodio dell’altra mattina, in centro a Gualtieri, con le gravi ferite da ustioni riportate da un uomo di 61 anni, in piazza Bentivoglio, resta il fatto che è stato soprattutto il tempestivo e coraggioso intervento di alcuni passanti e dei commercianti a evitare la tragedia nell’immediatezza dei fatti, quando la vittima, probabilmente a causa di forte depressione che dura da tempo, ha deciso di attuare un tentativo di gesto estremo, cospargendosi di liquido infiammabile per poi appiccare le fiamme. Proprio la prontezza di riflessi di alcuni passanti e commercianti, intervenuti con secchiate d’acqua e con un estintore, ha permesso di dare qualche speranza ai soccorritori intervenuti poco dopo per prestare le prime importanti cure. L’uomo, infatti, difficilmente sarebbe potuto sopravvivere agli effetti del fuoco, nel caso non fosse stato subito soccorso dalle persone presenti, alcune delle quali sotto choc per quanto stava avvenendo davanti ai loro occhi. Anche il sindaco Renzo Bergamini, che è subito sceso in piazza dal municipio in cui si trovava, ha avuto parole di elogio per i cittadini-soccorritori: "Spesso sentiamo dire che di fronte a situazioni di pericolo la gente si gira dall’altra parte. In questo caso la gente di Gualtieri, che era in piazza, ha deciso di intervenire con grande altruismo, pur di fronte a una scena davvero incredibile. A loro deve andare la riconoscenza della comunità. Hanno agito con tempestività, consentendo di affidare al personale sanitario un paziente in condizioni di poter essere curato".

L’uomo è stato visto uscire dalla sua auto, in pieno centro al paese, avvolto dalle fiamme. Ma qualcuno, nonostante il pericolo, ha deciso di intervenire per portare soccorso. Dopo le prime cure, l’uomo è stato portato prima al pronto soccorso di Guastalla, per stabilizzare le sue condizioni generali, e poi al Maggiore di Parma, dotato del centro Grandi ustioni. Gli accertamenti dei carabinieri di Gualtieri, intanto, sembrano aver confermato l’ipotesi del gesto autolesionista.

a. le.