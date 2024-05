"Il sindaco ha mandato gli agenti a identificare il suo predecessore"

Curioso incidente lunedì a Praticello. Sono stati segnalati due "sconosciuti" intenti a distribuire volantini elettorali davanti al Sigma, con la Polizia locale che ha chiesto loro i documenti. Sono stati identificati l’ex sindaco Gianni Maiola, e il medico di base Katia Fomentelli. L’episodio viene raccontato da Paolo Delsante, delegato della lista civica "Uniti per Cambiare", sostenuta da Maiola e Fomentelli. Delsante afferma pubblicamente (prendendosene la responsabilità) che l’identificazione è avvenuta su sollecitazione degli avversari: "Il sindaco Ronzoni, accecato dalla campagna elettorale, si dimentica il Regolamento prefettizio del 14 maggio (lui era presente come me) e le prova tutte per impedirci di parlare. Arriva tutto trafelato, e indispettito dice ai due che non possono stare lì a distribuire volantini. Dopo aver chiesto conferma alla titolare se avessero chiesto il permesso, telefona alla polizia e ne ordina il riconoscimento. Purtroppo per il sindaco, la presenza dei due è del tutto regolare, la proprietà ha dato il benestar, e il regolamento dice chiaramente che è consentita la distribuzione dei volantini". Dal Comando fanno sapere che "In determinate circostanze, riconducibili al periodo elettorale quindi banchetti e volantinaggio ecc, abbiamo controllato e stiamo controllando decine di persone su tutto il territorio. E in 5 minuti si sono liberate con nessuna polemica. È un atto dovuto".