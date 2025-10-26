Il sindaco in Mozambico. Patto di ferro da 50 anni: "Amicizia e cooperazione"

Si è da poco conclusa la missione della delegazione reggiana in Mozambico e Sudafrica, guidata dal sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari. "Sono stati giorni intensi e proficui – dice il primo cittadino – in cui abbiamo rilanciato un’amicizia che ha oltre cinquant’anni, con le nostre imprese impegnate a valutare le opportunità che offre un Paese in via di sviluppo come il Mozambico. Fra le varie cose, ci tengo a ringraziare l’ambasciatore Gabriele Annis che ha rimarcato l’importanza delle relazioni speciali della nostra città con il Mozambico". Tra i tanti focus della missione, merita certamente attenzione il lancio del progetto Uteka a Pemba, sostenuto dalla Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo con 1,9 milioni di euro, promosso dal Comune di Reggio Emilia e implementato in stretta collaborazione con Fondazione E35 sui fronti della digitalizzazione dei servizi pubblici, educazione alla sostenibilità ambientale, della formazione professionale dei giovani, sostegno alla pianificazione strategica dello sviluppo urbanistico della città. Il sindaco ha anche presenziato alle celebrazioni per i 67 anni della fondazione della città di Pemba, momento istituzionale significativo durante il quale è intervenuto sul palco, ricordando le origini dell’amicizia che lega la città africana a Reggio, ovvero i 50 anni dalla firma del patto.

"È una storia di amicizia, lotta, solidarietà e cooperazione - ha detto - condotta da persone che hanno cambiato la storia. Da allora le nostre città hanno camminato fianco a fianco promuovendo libertà, solidarietà, giustizia e autodeterminazione. Oggi celebriamo non solo i risultati raggiunti ma l’impegno a guardare avanti per costruire un futuro migliore per Pemba e per Reggio". Gli ultimi due giorni della missione sono stati dedicati al Sudafrica dove, a Johannesburg, il sindaco ha incontrato esponenti di spicco della nazione africana. "Vedere che personalità di questo rilievo siano così interessate a incontrarci ci ha fatto toccare con mano cosa significhi Reggio in questo pezzo di mondo – ha dichiarato il sindaco –, sentiamo quindi la responsabilità di proseguire il dialogo iniziato dall’allora sindaco Bonazzi e da Giuseppe e Bruna Soncini". Agenda molto fitta anche in Sudafrica. Prima l’incontro con le quattro principali università del Gauteng, con cui l’Unimore ha avviato da tempo una collaborazione, in collaborazione con il Gauteng City Observatory Regioni e Fondazione E35. Poi, nell’ultima giornata, la visita al centro di formazione e di assistenza Chamdor Automotive Hub. Qui, grazie a al progetto sviluppato da Fondazione E35, Unindustria Reggio Emilia e realizzato grazie al contributo di Regione Emilia Romagna e Provincia del Gauteng, insieme alle istituzioni sudafricane, molti giovani imparano un mestiere, avviamo attività imprenditoriali e hanno assistenza professionale oltre ai macchinari forniti da alcune importanti aziende reggiane. Prima di lasciare il Sudafrica, c’è stato anche il tempo di visitare la biblioteca di Ekurhuleni, dedicata a Giuseppe e Bruna Soncini.

Cesare Corbelli