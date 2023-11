Il sindaco: "La mia indennità per gli eventi del paese"

"Risorse risicate e spese impreviste sono delle eredità lasciate dalla giunta Benassi".

Così il sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, risponde alle contestazioni su mancata trasparenza arrivate nei giorni scorsi dei consiglieri di opposizione.

"Ci sono delibere relative agli eventi e, diversamente da quanto ipotizzato dalla minoranza, i procedimenti sono stati svolti in piena regolarità. Gli uffici provvederanno quanto prima a fornire i dettagli necessari", dice Fiumicino.

Il quale informa pure di aver utilizzato la propria indennità di sindaco per coprire il costo di alcuni eventi pubblici: "Desidero sostenere le iniziative locali. E’ una mia libera scelta, svolta in totale trasparenza".

E sulla Commissione legalità conferma che "nel consiglio comunale di novembre ne saranno nominati i componenti, promuovendo la legalità in sinergia con il tessuto sociale e produttivo del paese", aggiunge Fiumicino. Che conclude: "Paghiamo errori della precedente amministrazione: dovremo stanziare 70 mila euro per i lavori all’asilo nido Zanti per la concessione di uno stop all’impresa incaricata, che ora ci impedisce di richiedere la penale. A pagare saranno invece i cittadini…".