Il sindaco Leonardo Perugi: "Ora subito al lavoro con entusiasmo"

Avvenuta la seduta d’insediamento nella sala consiliare di Toano con il giuramento del nuovo sindaco Leonardo Perugi. Eseguite le prime formalità, il primo cittadino ha provveduto alla nomina degli assessori con la relativa distribuzione delle deleghe come segue: Giada Pe’ delega alla scuola, alle politiche educative, ai gemellaggi e alla cultura; Cinzia Platini delega alla salute, alle politiche per il lavoro, all’inclusione e ai servizi sociali; Roberto Zanini assessore con delega allo sport, al turismo, alle attività produttive e al commercio; Antonio Manini, oltre alla carica di vice sindaco, ha la delega all’ambiente, all’Ast e ai lavori pubblici. Il primo consiglio comunale alla presenza di numerosi cittadini e dei seguenti consiglieri ai quali sono stati assegnati incarichi specifici: a Fabrizio Magri la viabilità, sicurezza, personale, legalità e protezione civile; a Matteo Sassatelli la presidenza del Consiglio; a Mattia Bezzi associazionismo e volontariato; a Silvano Casali le pari opportunità e politiche giovanili. Erano presenti anche i consiglieri di minoranza Stefano Paolini e Carlo Benassi, oltre a Simone Casoni e Nicola Scalabrini. Al giuramento di fedeltà del sindaco è stato eseguito l’inno di Mammeli. Perugi ha ringraziato i partecipanti, compresa la segretaria Caterina Bertolini: "ll mio desiderio è di avviare al più presto il lavoro amministrativo con l’entusiasmo che ci contraddistingue. Auguro un proficuo lavoro agli assessori e ai consiglieri nell’interesse di tutti i cittadini in un rapporto di sana collaborazione".

s. b.