Il sindaco Matteo Nasciuti riceverà in municipio l’infermiera che in strada ha salvato un neonato

Sarà ricevuta in municipio a Scandiano per ricevere un ringraziamento formale dal sindaco Matteo Nasciuti per il suo intervento di soccorso che mercoledì ha permesso di rianimare un bimbo di neppure un anno di età, colpito da un improvviso malore che ha provocato un arresto cardiaco. Un gesto di coraggio e determinante per salvare una vita, quello di Marianna Corda, infermiera di 52 anni, di Scandiano. La donna, esperta nel campo dell’emergenza-urgenza, ha praticato il massaggio cardiaco in modo manuale. E quando sul posto sono arrivati ambulanza e automedica, il piccolo aveva già ripreso a respirare. E a piangere. Marianna non si considera un’eroina, ma è decisamente soddisfatta dell’esito del suo gesto. "Per me resterà il più bel regalo di Natale", ha confidato al Carlino. E mercoledì alle 15,30 è attesa in municipio per un riconoscimento formale dalle istituzioni locali.