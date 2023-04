Il sindaco Nasciuti cita il primo discorso della giunta che si insediò nel Comune appena liberato nel ’45

Anche a Scandiano è stato giorno di celebrazioni. Originale la scelta del sindaco Matteo Nasciuti di condividere il discorso d’insediamento di Bruno Lorenzelli, il primo sindaco del Comune liberato dal nazifascismo: "Da oggi la giunta comunale popolare ha preso possesso del Comune. Vi invito all’ordine, alla disciplina, a quella serietà di modi che sono i soli che possano dimostrare di essere all’altezza del compiti che ci aspettano per la ricostruzione della Patria e per dimostrarci degni dell’ora presente. L’esultanza per la liberazione avvenuta non deve portarci ad atti inconsulti, non deve costringere i servizi di ordine pubblico ad intervenire. La giunta conta su tutto il popolo".