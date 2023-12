Il sindaco Nasciuti si ricandida:: "Per una città più bella e sicura"

"Un secondo mandato per rinnovarsi, guardare lontano e proseguire un lavoro improntato sulla sostenibilità, sul sostegno all’impresa e al commercio, sulla vivibilità complessiva, cultura, scuola, sport e sostegno alle fragilità. Per una città ancora più bella, sicura, a misura di tutti". Parola del sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, annunciando, come anticipato dal nostro giornale, la sua ricandidatura alle elezioni 2024. Sarà sostenuto dal Pd (partito a cui è iscritto dalla sua fondazione), dalla lista civica Siamo Scandiano (presente alle elezioni 2019), ma ci sono anche le novità costituite da Azione, Verdi e Possibile. "Si tratta di un confronto – sottolinea Nasciuti – che ha visto coinvolte molte forze politiche che hanno a cuore il bene del nostro territorio, inteso nella sua complessità, città e frazioni. A tutte le forze politiche che hanno voluto la mia ricandidatura voglio dire grazie per un confronto sano, piacevole e l’ottimo rapporto di fiducia reciproca che abbiamo costruito. La porta rimane aperta per chiunque voglia partecipare a un progetto politico che parte dal buon governo attuale e muove verso nuovi obiettivi". Hanno appoggiato Nasciuti Elisabetta Leonardi (assessore uscente e referente lista Siamo Scandiano), Massimo Gazza (segretario provinciale Pd), Paolo Meglioli (segretario Pd Scandiano), Claudio Guidetti (segretario provinciale Azione), Davide Massarini (coordinatore Azione Scandiano), Duilio Cangiari (portavoce provinciale Verdi) e Alessandro Miglioli (portavoce Possibile Reggio).

m. b.