Il sindaco:: "Necessario trasferirlo in Ue"

Anche il sindaco di Montecchio Fausto Torelli si e attivato per cercare una soluzione per riportare in Italia il concittadino Fabio Boniburini (foto). " Ho contattato subito la nostra Asl – spiega Torelli – per vedere quale potevano essere le soluzioni per aiutare Boniburini e la sua famiglia. Ma purtroppo essendo Fabio in un paese extra Ue, non è prevista nessuna copertura sanitaria. Stiamo ragionando anche sul fatto che l’Italia assiste chiunque anche quelli che arrivano da paesi non comunitari. Una soluzione potrebbe essere che il nostro concittadino possa essere trasportato in un paese della Ue, da li non ci sarebbe piu problema in quanto scatta la copertura sanitari".

Intanto lo stesso sindaco ha contattato la figlia Dagmar Boniburini per manifestarle la propria vicinanza e per ragionare con lei su eventuali iniziative. Anche dalle opposizioni giungono manifestazioni di solidarietà. Il capogruppo della lista Viviamo Montecchio Filippo Borghi, ha inviato una e mail al sindaco e vicesindaco perche si attivino per provare a trovare una soluzione. "In virtù del vostro ruolo istituzionale e del dovere morale che una comunità ha nei confronti dei propri concittadini in difficoltà – scrive Borghi –, vi chiedo di attivarvi con urgenza presso gli enti preposti affinché venga individuata e attuata una soluzione concreta per garantire il rientro in Italia del signor Boniburini e il suo accesso alle cure adeguate. Questa non è una questione politica, ma un’emergenza umanitaria che impone una risposta immediata e solidale. Fabio Boniburini ha dedicato tempo e il proprio impegno alla comunità, in particolare attraverso il volontariato con l’Auser".

Nina Reverberi