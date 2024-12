"Il sindaco non dia la colpa a noi. La Tari poteva essere ridotta"

"Aumento tassa rifiuti? L’amministrazione Finucci poteva intervenire". Lo affermano dall’opposizione i consiglieri di Progetto Gattatico, che analizzano poi una serie di problematiche legate al tema ’rusco’, a partire dal rincaro del 20% della Tari 2024 per arrivare alla Tariffa puntuale corrispettiva (Tcp) 2025. "Il costo della raccolta e i relativi aumenti annui sono stabiliti da Atesir. Però l’amministrazione può scegliere di assorbire nel proprio bilancio parte dei costi addebitati da Iren, calmierando così l’importo della Tari a carico dei cittadini - spiegano da Progetto Gattatico - Noi lo avevamo fatto nel 2023, assorbendo praticamente tutto l’aumento, così da far rimanere quasi invariato il costo".

Il Comune possiede azioni Iren (garantiscono un dividendo di circa 140mila euro annui): "Dal 2025 il Comune avrà a disposizione un tesoretto di oltre 400mila euro grazie alla mancata fatturazione Tari, che l’amministrazione avrebbe potuto usare liberamente".

L’ex sindaco Luca Ronzoni e gli altri aggiungono che "la possibilità di destinare parte del bilancio a copertura della Tari è scaduta a fine luglio, quando era già stata eletta la giunta di Uniti per Cambiare. Prima però è stato indetto un Consiglio Comunale dove sono state presentate diverse variazioni di bilancio ma nulla per ridurre la tassa rifiuti… Ci sorprende pertanto leggere sul post dell’amministrazione Finucci che la colpa del mancato assorbimento dell’aumento è dell’Amministrazione precedente: la campagna elettorale è finita; chi governa lo deve fare con competenza e assumendosi le proprie responsabilità. Perché non hanno ridotto la tassa? Lo si chieda a Finucci, Costi e Maiola".

Rispetto agli abbandoni, la minoranza domanda se siano o meno stati identificati (e sanzionati) tre soggetti colpevoli di aver scaricato in malo modo rifiuti. Viene poi sottolineato che il passaggio alla Tpc è "un’operazione che necessitava di competenza, lungimiranza e comunicazione. Purtroppo non è avvenuto. Chi ha partecipato agli incontri si è ampiamente reso conto dell’improvvisazione della giunta, culminata nella mancanza di risposte ai cittadini, tanto che è stata successivamente costretta a pubblicare un post di chiarimenti sulla pagina Fb". E concludono: "La Legge Regionale prevede l’applicazione della Tpc dal gennaio 2025, ma moltissime amministrazioni (la maggior parte dei Comuni dell’Emilia Romagna) hanno deciso di rimanere in Tari. L’operazione poteva anche essere rimandata".

Francesca Chilloni