"Il sindaco non sa gestire gli spazi pubblici"

"Aut Aut e storici del Boccio: due realtà che vanno valorizzate e sostenute. Chi le mette in contrasto o in difficoltà fa male a Casalgrande". Il segretario del Pd di Casalgrande Matteo Balestrazzi interviene dopo la lettera inviata, da una quarantina di cittadini, al sindaco Giuseppe Daviddi sulla situazione del bar bocciodromo, locale di proprietà del Comune.

"Seguiamo con attenzione e preoccupazione la vicenda del bocciodromo – dice il consigliere di minoranza –. Andiamo dritti al punto però: le due realtà sono fondamentali per il tessuto sociale di Casalgrande e non devono essere messe in contrapposizione ma devono essere messe nelle condizioni di poter coesistere insieme. Parliamo di un’associazione che è impegnata in prima fila per volontariato e inserimento di ragazze e ragazzi fragili e con sindrome dello spettro autistico".

Per Balestrazzi si tratta di una realtà "importantissima non solo per Casalgrande ma, come dimostrato dalle amministrazioni limitrofe, anche per il territorio distrettuale e provinciale. E per quanto riguarda gli ‘storici del Boccio’, meritano di essere ascoltati con tutto il rispetto che il Comune deve avere nei confronti di volontari, cittadini e semplici fruitori di un luogo che negli anni è diventato un punto di ritrovo importante e di socialità per le persone più anziane del nostro territorio".

Per Balestrazzi quello in cui è mancato al sindaco è "la gestione, il saper amministrare spazi pubblici e dimostra nell’occasione di non avere le idee chiare sul da farsi. L’amministrazione si rimbocchi le maniche per trovare soluzioni condivise con le due importanti realtà".

Anche il Movimento 5 Stelle di Casalgrande prende posizione su Facebook dopo la lettera, segnalando la "preoccupazione e disappunto di chi prima poteva usufruire di un servizio e ora non può continuare a farlo nello stesso modo".

