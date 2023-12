Il sindaco: "Per Natale scegliete i negozi locali"

"Compriamo a Scandiano". L’appello è stato lanciato dal sindaco Matteo Nasciuti in occasione delle imminenti festività natalizie. Il Comune, assieme anche ai commercianti e alle associazioni di categoria, ha diffuso in questi giorni una locandina in cui chiede ai cittadini di scegliere i negozi scandianesi per l’acquisto dei regali di Natale. "Venerdì – sottolinea il sindaco Nasciuti – è iniziato, con le tantissime iniziative che accompagneranno tutti noi fino al nuovo anno, il Natale scandianese. Avremo occasioni, tempo e modo di trovarci insieme, fare quattro chiacchiere e scambiarci gli auguri. Insieme a tutte le associazioni di categoria, quello che mi sento di fare ora è dare un consiglio. Quello di scegliere i nostri meravigliosi negozi per i nostri regali di Natale". Il primo cittadino ha inoltre evidenziato che acquistare "i nostri regali nei negozi della nostra città e delle nostre frazioni significa sostenere la nostra comunità ed esserne parte integrante. In più la proposta è di altissima qualità e le persone sono splendide". L’iniziativa del Comune è stata sostenuta anche da Cna, Confesercenti, Confcommercio e associazione ‘Commercianti di Scandiano’. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è dunque quello di aiutare le attività commerciali. Esprime soddisfazione Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia: "Sono molto contento di partecipare a questo progetto. Anche Confersercenti ha aderito per una maggiore condivisione per sensibilizzare la comunità ad acquistare nei negozi di vicinato. Molti eventi sono anche in programma per animare Scandiano con tanti appuntamenti per rendere Scandiano più attrattiva".

Per Campani è quindi importante "sostenere il commercio locale. Abbiamo negozi con tutte le tipologie di vendita. Il periodo delle festività natalizie è un’opportunità per rilanciare il nostro centro storico e le attività. C’è sicuramente il massimo impegno di tutti per richiamare più gente possibile in queste settimane durante gli acquisti dei regali e non solo. I commercianti sono pronti per accogliere i clienti". Il presidente di Confersercenti ringrazia l’amministrazione scandianese "per il supporto e la disponibilità nel diffondere l’appello a favore dei nostri commercianti. Oggi intanto a Scandiano, oltre agli eventi natalizi, ci sarà anche il mercato straordinario".

Matteo Barca