Il sindaco piange Balasini: "Ha dato tanto alla comunità"

"Marcello Balasini era una persona rara di questi tempi, senza pregiudizi". Con parole rotte dall’emozione, il sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, ha voluto ricordare l’amico e consigliere comunale stroncato a 70 anni dagli effetti di un malore improvviso, ieri pomeriggio nella chiesa del paese, dove si sono svolti i funerali. Nelle ore precedenti, già dal mattino, sono stati molti i cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Marcello con una visita alla camera ardente, allestita nella sala dei Falegnami, a palazzo Bentivoglio.

"Lui ci ha dato tanto – ha proseguito il sindaco – ed è rimasto generoso anche dopo la morte, con la donazione degli organi. Marcello ha aiutato tanto noi. E ora invito tutti voi, cominciando da me stesso, ad aiutare la famiglia di Marcello a superare questo momento difficile". Accanto a lui una delle figlie, Sara, la quale ha voluto ringraziare tutti "per averci fatto sentire la vostra vicinanza". Alla messa officiata da don Paolo Cattari erano presenti la giunta comunale al completo, i volontari di tutte le associazioni di volontariato e moltissimi cittadini, per l’addio a un uomo "buono, generoso e disponibile con tutti".

Antonio Lecci