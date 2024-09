Il sindaco querela i ‘leoni da tastiera’

Sono sempre più numerosi i "leoni da tastiera" che non esitano a offendere o denigrare altre persone. Tra le vittime figurano anche personaggi politici e amministratori pubblici. L’altra mattina il sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, ha deciso di sporgere querela agli uffici della polizia postale di Reggio, con la diffamazione come ipotesi di reato, contro l’autore di una serie di frasi ritenute offensive e denigratorie. "Ho sporto denuncia per diffamazione – ha pubblicamente dichiarato Angeli – perché purtroppo da alcuni mesi sono bersaglio di un hater, una persona nascosta dietro la tastiera di un computer che ha deciso di riversare su di me tutto il suo odio e frustrazione. Non è facile leggere certe cose, soprattutto quando si sa di aver sempre agito con rispetto e correttezza, mettendoci ogni giorno la faccia per ogni scelta che è stata presa per il bene della comunità. Voglio però lanciare un messaggio chiaro: non permetterò a nessuno di spegnere il mio entusiasmo o di farmi dubitare del mio valore. L’odio non porta mai a nulla di positivo, e l’unico modo per contrastarlo è continuare a diffondere gentilezza e rispetto".

Già da qualche tempo sui canali social, in particolare sulle pagine Facebook di Reggiolo, appaiono post più o meno articolati che contestano scelte amministrative in paese, presunte carenze nella comunicazione tra Comune e cittadini, fino a situazioni di presunto degrado e mancata manutenzione di aree pubbliche. Ma non è quello che ha contrariato il sindaco.

A far scattare la querela sono i contenuti di un blog – con un seguito piuttosto limitato, secondo i commenti raccolti dal sito internet – con cui il sindaco Angeli viene attaccato duramente, con insinuazioni perfino sul risultato elettorale che lo ha portato alla rielezione con oltre l’80% dei voti lo scorso giugno. L’autore delle frasi contestate, nei canali social e sul blog, quasi certamente usa una falsa identità. Su questo ora puntano le indagini, per identificare l’autore di frasi ritenute diffamatorie, che non si limitano alla sola figura del primo cittadino, ma che in qualche caso se la prendono con il "sistema pubblico", comprendendo le istituzioni in generale e perfino le forze dell’ordine.

Antonio Lecci