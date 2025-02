Il sindaco Renzo Bonazzi: "Leale verso la sua città. Regista di idee diverse"

"Non siamo qui per una ricorrenza meramente celebrativa – un approccio di questo tipo non sarebbe probabilmente gradito neppure a Renzo, così anticonformista, attento alla concretezza delle idee e all’urgenza dei bisogni. Siamo qui per riscoprire Renzo e ritrovarci in lui, operando anche per la conservazione e promozione del suo lascito politico-culturale". Il sindaco Marco Massari ha aperto il convegno ’Renzo Bonazzi. L’uomo, il sindaco, l’intellettuale’, promosso da Comune, Anpi e Istoreco in occasione del centenario della nascita di Bonazzi, sindaco di Reggio Emilia dal 1962 al 1976. Una nuova documentazione donata alla Biblioteca Panizzi dell’Archivio Bonazzi da parte degli eredi, Alessandro e Federico Bonazzi, una nuova biografia, curata dalla storica Laura Artioli, che consentirà di delineare per la prima volta il profilo biografico di Renzo Bonazzi e la giornata di studi di ieri in Sala del Tricolore alla presenza di amministratori di ieri e di oggi, Albertina Soliani, Eletta Bertani e tanti cittadini che sono venuti a rendere il loro omaggio al sindaco che tutti ricordano. Il sindaco Massari ricorda alcune delle importanti sperimentazioni di Bonazzi che hanno connotato l’identità della Reggio contemporanea: "Le scuole dell’infanzia comunali, create grazie alla spinta di alcune importanti figure femminili quali Ione Bartoli, Loretta Giaroni ed Eletta Bertani e al fondamentale apporto di Loris Malaguzzi; la forte e convinta promozione della cultura quando si reinventó e si riorganizzó l’attività museale e l’attività del teatro Municipale. E poi nel ’67 il Piano regolatore generale, i piani Peep di edilizia popolare, la rigenerazione di quartieri e la nascita di Rosta Nuova". E poi l’Azienda consortile trasporti e quella gas-acqua, fino all’apertura del nuovo Arcispedale Santa Maria Nuova. "Renzo Bonazzi era – ma potremmo dire è, data l’attualità della sua figura e del suo contributo – una persona leale verso la sua città, onesta: un democratico generoso e dall’intelligenza appassionatamente aperta, dallo stile inconfondibile e discreto, ma dalla tempra determinata. Potremmo pensare a Renzo come a una persona umile di spirito, ma non di idee. A questa persona, così alta e così vicina, la città non può non essere riconoscente". Arturo Bertoldi, presidente di Istoreco, lo ricorda come un "catalizzatore, un regista curioso e straordinario che ha messo in rete idee diverse. Io l’ho conosciuto da giovane comunista, un uomo molto serio che spaziava dal Mozambico fino alle canzoni dei Cccp. Come Istoreco cercheremo di valorizzarlo il più possibile". Ermete Fiaccadori aveva 30 anni quando il sindaco Bonazzi lo chiamò a far parte della Giunta: "Parliamo di un grande amministratore, di un grande intellettuale e di un grande uomo che sapeva ascoltare anche gli ultimi. Per questo l’intreccio dei vari aspetti della personalità di Renzo hanno fatto sì che restassero nei suoi segni e nelle sue opere". E tante altre cose ancora perché gli anni di Bonazzi come sindaco sono stati definiti come "un’età dell’oro", un periodo entusiasmante del quale ancora oggi la città di Reggio Emilia sta beneficiando.

m. r.