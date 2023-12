Il sindaco: "Rifiuti abbandonati e degrado, già fatte diverse multe"

"In questi giorni di festività natalizie, in particolare il 24, 25 e 26 dicembre, abbiamo assistito a un notevole aumento del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti il quale ha assunto dimensioni tali da generare un serio problema di degrado in diversi punti del nostro territorio". Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi denuncia molti casi di abbandono dei rifiuti. Alcune persone sono state sanzionate. Per Daviddi si tratta di una situazione "disastrosa che ha oltrepassato ogni limite. Comportarsi in maniera civile ed essere parte di una comunità significa svolgere il proprio ruolo, rispettare l’ambiente comune e non abbandonare ingenti quantità di rifiuti accanto ai cassonetti. Abbiamo a disposizione una stazione ecologica dove, in caso di saturazione dei cassonetti, è possibile smaltire gratuitamente i propri rifiuti". Il sindaco chiede a tutti un comportamento educato e civile, invitando in caso di contenitori pieni ad attendere il loro svuotamento trattenendo in casa imballaggi di carta e plastica. "L’abbandono disordinato di materiali attorno ai cassonetti che non viene raccolto durante le operazioni di svuotamento richiede interventi aggiuntivi del nostro personale comportando tempi e ulteriori costi a carico della comunità – spiega Daviddi –. Sono state emesse diverse sanzioni di fronte all’atteggiamento sfrontato dei cittadini sorpresi nell’atto di abbandonare i rifiuti. Contemporaneamente chiedo all’azienda di servizi di migliorare l’organizzazione per anticipare le necessità legate ai diversi carichi di rifiuti e mantenere fede agli accordi presi".

m. b.