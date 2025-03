Il sindaco ritorna sotto i ferri. Tendine d’Achille rotto per Massari: "Continuerò a lavorare da remoto"

"L’attività amministrativa non subirà alcun intoppo. Potrò dare anche il mio contributo perché, oltre all’aiuto che mi daranno sicuramente la giunta, il vicesindaco, tutto il mio staff e tutta l’amministrazione, io continuerò in remoto a presiedere e partecipare alle Giunte, al Consiglio comunale, quando necessario, e a tutti gli impegni". A rassicurare tutta la cittadinanza è stato Marco Massari, il sindaco di Reggio, che con un accorato videomessaggio ha informato tutti dell’incombenza: mercoledì – domani – sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del tendine d’Achille sinistro, che si è rotto la settimana scorsa.

"Ho sentito un dolore improvviso, forte e purtroppo la diagnosi è stata questa", ha spiegato sui suoi canali social il primo cittadino. "L’intervento di per sé non è complesso, ma richiede un periodo di riabilitazione lungo, come mi dicono tante persone che hanno subito questo tipo di danno. Non sono spaventato di questo, affronteremo tranquillamente questa situazione". Naturalmente, "appena mi sarà possibile, riprenderò fisicamente possesso del mio ufficio. Ringrazio la struttura complessa di ortopedia che mi ha preso in carico e che mercoledì – domani – risolverà questo problema", conclude Massari. Ma il primo cittadino di Reggio, eletto nemmeno un anno fa, non è nuovo a questo tipo di ‘disavventure’. L’anno passato – lui che è un appassionato ciclista –, mentre stava partecipando alla Gran Fondo delle Strade Bianche (corsa ciclistica che si svolge nei dintorni di Siena), è caduto con la bicicletta e si è rotto il collo del femore. Proprio per quell’incidente, in piena campagna elettorale per lo scranno di piazza Prampolini, Massari è stato operato subito. La diagnosi l’anno scorso era stata effettuata all’ospedale di Siena, dove erano stati eseguiti gli accertamenti dopo la caduta.

"Alla Gran Fondo delle Strade Bianche a Siena ho avuto un incidente – aveva commentato il candidato sindaco e all’epoca direttore della Struttura complessa di malattie infettive di Reggio –. Una caduta dalla bicicletta che mi ha provocato la frattura del collo del femore destro". Infortunio che gli ‘portò bene’, vista la favorevole riuscita della contesa elettorale che sarebbe arrivata di lì a poco.

