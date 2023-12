Il sindaco Ronzoni è Babbo Natale. Scherzi e sorrisi alla casa di riposo: "Tanta allegria e spensieratezza"

Luca Ronzoni, sindaco di Gattatico e presidente dell’Unione Val d’Enza, in versione Babbo Natale l’altro giorno ha portato in dono caramelle e cioccolatini agli anziani di Villa Diamante, la casa di riposo gestita dall’Asp Carlo Sartori e in cui sono ospitati i cittadini – una sessantina – prevalentemente provenienti da Sant’Ilario, Gattatico e Campegine. Ronzoni ha portato gli auguri di tutta l’amministrazione e ci sono stati simpatici siparietti con gli anziani e gli operatori. Non sono mancate foto di rito.

"Un piccolo gesto che si trasforma in tanta allegria, partecipazione e spensieratezza per tutte queste persone che, ognuna con la sua storia, formano questa piccola comunità – commenta Ronzoni –. Un doveroso e sincero ringraziamento a tutto lo staff che con tanta professionalità presta un’attenzione speciale ai residenti". Nella serata precedente, la dirigenza dell’Asp e i rappresentanti delle amministrazioni comunali avevano incontrato i familiari per l’ormai consolidato incontro di fine anno dove si illustrano gli interventi strutturali e i servizi attivati nell’anno, nonché le idee per il futuro. Un momento di confronto e di dialogo fondamentale, dove spesso si raccolgono nuovi spunti utili allo sviluppo di nuove idee e progetti finalizzati alla salute e al benessere dei residenti della Cra.

Necessario sottolineare come la totalità dei parenti intervenuti abbia espresso un forte apprezzamento per la professionalità di tutti gli operatori e un sentito ringraziamento per la cura e l’attenzione che prestano ad ogni residente.

f. c.