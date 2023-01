"Il sindaco scredita i commercianti"

"Casalgrande poco attrattiva? Colpa dei commercianti che tengono chiuso. Questo in sintesi l’affondo del sindaco Daviddi durante la discussione in consiglio comunale sull’atto di accordo che consentirà di realizzare un centro giovani nei locali dell’ex biblioteca nello stabile già destinato in gran parte alla nuova sede della polizia municipale". A sostenerlo i consiglieri di minoranza del Pd Matteo Balestrazzi e Paolo Debbi che attaccano il sindaco Giuseppe Daviddi dopo le sue dichiarazioni relative all’operato di alcuni commercianti. Sul progetto di riqualificazione dell’ex-biblioteca "sono note le divergenze – dicono gli esponenti del Pd – tra l’amministrazione del sindaco e i gruppi di opposizione di Pd e M5S: appena insediato il sindaco stracciò il progetto per i giovani e le associazioni denominato Big House, predisposto dalla precedente amministrazione Pd sulla base di un progetto partecipato, per farci la sede della polizia municipale. Eppure a nostro avviso quel progetto avrebbe creato uno spazio importante per l’incontro dei giovani e la vita della comunità che avrebbe fatto bene al centro di Casalgrande oggi considerato poco attraente. Questo abbiamo detto in consiglio". Balestrazzi e Debbi criticano la replica del primo cittadino perché "si lascia andare ad alcune affermazioni gravi: in sostanza il centro non è attrattivo perché i commercianti non starebbero facendo la loro parte, tengono spesso chiuso e aprono quando conviene loro, pensando solo al guadagno e non al servizio che possono offrire. E nominando direttamente alcuni di questi in modo scorretto e ingiustificato".

Per il Pd è un’affermazione "grave pensando alle difficoltà che queste categorie hanno attraversato negli ultimi anni dove mandare avanti un’attività in un contesto di paese è sempre più complicato. E oltretutto non vera visto che proprio chi è stato additato di far poco è invece uno dei più attivi nelle iniziative di promozione dei centri". I consiglieri ritengono che un sindaco "non può permettersi di screditare e accusare i commercianti del proprio territorio senza conoscere i sacrifici anche personali. Certe parole possono danneggiare un’attività e quindi le famiglie che ci sono dietro".

Matteo Barca