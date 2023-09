Il sindaco: "Si continua a giocare d’azzardo vicino ai luoghi sensibili, che amarezza"

Sbarca anche a Rio Saliceto la campagna di sensibilizzazione "Si perde sempre" contro gli effetti negativi del gioco d’azzardo, promossa dall’Unione Pianura Reggiana contro la ludopatia. Domani alle 21 alla sala Osteriola del centro culturale Biagini sarà ospite la società di divulgazione scientifica di Torino, Taxi 1729, che attraverso una specie di talk-show farà conoscere meglio i rischi del gioco d’azzardo e le conseguenze. Il pubblico, che sarà spettatore e sperimentatore, potrà partecipare a una simulazione di gioco che mostrerà nella pratica alcuni dei meccanismi psicologici e matematici sui quali si fonda l’azzardo. Utilizzando il rigore della logica verranno così "smontate" alcune delle più diffuse e false credenze sul gioco. Solo a Rio Saliceto nel 2021 tra gioco fisico e telematico risultano spesi quasi 6,9 milioni di euro.

Secondo il sindaco Lucio Malavasi si potrebbe fare di più per contrastare questo fenomeno: "Sono amareggiato – dice il primo cittadino – dalle continue proroghe che consentono l’utilizzo delle slot machine vicino a luoghi sensibili. Purtroppo il nuovo limite sarà alla fine del 2024. L’intero comparto del gioco d’azzardo in Italia vive ormai da anni su proroghe e deroghe delle concessioni". Fino a oggi, infatti, il limite minimo di 500 metri previsto dalla legge regionale contro la ludopatia non è stato applicato alle slot machine già attive all’entrata in vigore della norma. Diventerà operativo solo alla scadenza delle concessioni. Tale termine era già stato rinviato a giugno 2023 dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Successivamente la legge di bilancio ne ha prorogato la durata fino al 31 dicembre 2024. Secondo il sindaco riese occorrere una legge di riordino del settore azzardo "che offra chiarezza normativa, dia finalmente uno stop a proroghe e deroghe nel sistema delle concessioni e che ponga fine ai decreti e altri provvedimenti d’urgenza".

Antonio Lecci