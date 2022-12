Il sindaco si schiera contro i botti: "Reato fare del male a un animale"

"Fare del male a un animale è un reato". Il messaggio è stato lanciato in questi giorni dal Comune di Rubiera per rilanciare la campagna di sensibilizzazione per l’utilizzo pericoloso dei botti di Capodanno. "Vogliamo rivolgere un appello al buonsenso – dice il sindaco Emanuele Cavallaro (foto) – a ‘usare la testa per fare festa’. Meglio più abbracci e meno botti. Al di là del rispetto delle normative vigenti, che vietano naturalmente gli esplosivi illegali ed alcuni comportamenti negli spazi pubblici, è sempre bene ricordare due aspetti fondamentali. Il primo la sicurezza: ogni Capodanno dai pronto soccorso arriva un bollettino di guerra. Spesso sono proprio i bambini a farne le spese".

Il sindaco Cavallaro chiede inoltre di non dimenticare il secondo aspetto legato al benessere degli animali: "E’ noto come cani e gatti abbiano una sensibilità, a partire dall’udito, decisamente superiore al nostro. Per molti di loro i rumori improvvisi e violenti sono una fonte, semplicemente, di dolore. Valutiamo tutto questo quando decidiamo come festeggiare. Facciamo attenzione. Rispettiamo le regole e cerchiamo di iniziare il nuovo anno nel modo migliore. Far del male ad un animale è un reato".

La campagna del Comune è stata diffusa attraverso i propri canali istituzionali e promossa anche dallo stesso sindaco. Il primo cittadino rubierese ricorda che ci sono "bellissimi giochi di luce legali che non terrorizzano nessuno, né esplodono in mano a bambini che magari li raccolgono per strada. Proviamo a salutare il nuovo anno stappando, abbracciando, festeggiando senza ricorrere a botti ormai fuorimoda che possono essere anche pericolosi".

Matteo Barca