Il sindaco: "Siamo impegnati contro l’azzardo. Ma i dati sul nostro paese sono falsati dal Bingo"

In questi giorni sono emersi i dati sul gioco d’azzardo, con Reggiolo che si evidenzia per la maggiore la somma pro capite spesa. Ma, come già ribadito più volte negli ultimi anni, l’elevata quota attribuita a Reggiolo è condizionata dalla presenza di una grande sala Bingo con annessa sala slot. "Questa struttura – conferma il sindaco Roberto Angeli – attira giocatori anche dalle province di Mantova e Modena. È evidente che la gran parte delle giocate proviene da cittadini non residenti. Come Comune, invece, siamo impegnati nel contrasto alla ludopatia, con azioni di prevenzione e sensibilizzazione. Abbiamo sviluppato strategie per offrire supporto alle persone più vulnerabili e strumenti di consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo andando ad agire su scuole e realtà giovanili che possono rappresentare la fascia più vulnerabile soprattutto per il gioco online.