"Il sindaco spende troppo in comunicazione Con quei soldi si potevano ristrutturare alloggi"

"A luglio Vecchi si è messo altri 120mila euro per la comunicazione". L’attacco arriva da Coalizione Civica e M5s: "Quei soldi erano più utili nel recupero degli alloggi comunali o nella manutenzione scuole o parchi. Nel 2020 la spesa era di 130mila euro, nel 2023 diventa di 256 mila, poi ci sono le spese di personale, tv, dirette social e si arriva a 600mila euro l’anno. Il Comune di Reggio spende più di 600.000 euro all’anno di comunicazione, compresi 120.000 euro aggiuntivi messi da Sindaco e Giunta e votati da Pd e alleati nell’ultima variazione di bilancio di luglio. Quanti investimenti si sarebbero potuti fare con 600.000 euro o anche solo con questi 120.000 euro messi in più? Il sindaco fa ancora in tempo a cambiare idea e sarebbe davvero un bel gesto".

Tornano a occuparsi delle ingenti spese per la comunicazione istituzionale del Comune di Reggio, i consiglieri di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli e del M5s Paola Soragni e Gianni Bertucci. Lo fanno dopo aver chiesto chiarimenti su una variazione di bilancio di 120.000 euro destinati al Servizio di Comunicazione. "Questa somma servirà all’acquisto di mezzi e strumenti a stampa per distribuzione di messaggi, campagne su obiettivi prioritari e per la strategia sul rendiconto di fine mandato".

"Considerati i 136.00 euro già messi a bilancio a inizio anno, la cifra per le sole spese esterne per il 2023 sale quindi a 256.000. E questo è solo un aspetto, visto che il totale 2023 è ben più alto. Nel calcolo per l’anno in corso, vanno aggiunti i costi per il personale, per le dirette web e social e per le collaborazioni televisive per una cifra vicina ai 350.000 euro. Nel 2023 il Comune di Reggio spenderà oltre 600.000 euro per la propria comunicazione".