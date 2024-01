"Il sindaco tesse le lodi di se stesso. Ma intanto Paci dice che qui è terra di mafia"

"Mentre il sindaco Luca Vecchi ha tessuto le proprie lodi, la nostra città viene vista con occhi diversi da chi la vive e da chi si trova ad affrontare tutti i giorni la cruda realtà, non è certamente quella descritta nel libro dei sogni del sindaco e della sua giunta". Arrivano i primi commenti all’evento ’Immagina Domani’ organizzato dal sindaco Vecchi a teatro Valli sabato mattina. A farsi sentire è Paola Soragni del Movimento 5 Stelle: "Il procuratore capo della nostra città, dott. Paci, afferma che "il territorio di Reggio continua ad essere il centro di riferimento per il nord della criminalità organizzata". Sostiene infatti che "la ‘ndrangheta è entrata in rapporti con il tessuto economico, professionale, sociale e politico-istituzionale reggiano ed emiliano. Un formidabile strumento di produzione di ricchezza ma anche di conquista del consenso sociale per la sua capacità di garantire servizi alle imprese emiliane a costi notevolmente più bassi di quelli di mercato. Tanta ricchezza improvvisa ha legittimato il sodalizio anche nei confronti di quei poteri che istituzionalmente avrebbero dovuto contrastarlo e che invece hanno stretto con esso patti di reciproco scambio e convenienza: voti in occasione di competizioni elettorali, gestione di finanziamenti per opere pubbliche, orchestrazione di campagne di stampa favorevoli da parte di giornalisti complici, acquisizione di notizie riservate da parte di prezzolati appartenenti alle Forze dell’Ordine"