Il sindaco testa la gru ’antitappo’

Ieri a Rubiera sono stati rimossi molti tronchi nella zona del ponte di Montecatini, sul Tresinaro. Un’opera certamente importante per garantire una maggiore sicurezza.

"L’intervento, oltre a rimuovere i tronchi principali, aveva anche l’obiettivo di testare il mezzo utilizzato per programmare l’uso eventuale soprattutto in emergenza – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. I depositi di legname infatti possono formarsi con grande rapidità in caso di piena e bisogna dunque essere in grado di ridare officiosità al torrente anche in piena notte".

Il Comune è ancora al lavoro per testare diversi mezzi per avere un parco macchine efficace a pronta chiamata. "Il mezzo di ieri – sottolinea il primo cittadino Cavallaro – ha parecchie peculiarità operative tra cui rapidità e praticità di intervento: certamente entrerà tra le nostre ‘reperibilità’".

Ieri sono stati rimossi i tronchi grandi. "Le ramaglie rimanenti – evidenzia il sindaco rubierese – verranno invece tolte con una seconda gru che è stata già sperimentata: permette di arrivare più fondo, ma è più difficile da usare in corso di evento".

Ieri il ponte di Montecatini è stato quindi chiuso al traffico per consentire la rimozione dei tronchi. Nel febbraio dello scorso anno il ponte era stato ufficialmente riaperto dopo la sua messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, integralmente finanziata dall’Unione Europea con i fondi del Pnrr.

La struttura era stata sottoposta ad un’opera di consolidamento attraverso l’inserimento di tiranti d’acciaio collegati ad una soletta di cemento armato che hanno reso la struttura molto più resistente. La riapertura, dopo la manutenzione straordinaria, era avvenuta il 3 febbraio di quasi un anno fa.

Matteo Barca