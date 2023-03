Il sindaco Torelli: "Il palasport sarà pronto per il gennaio del ’24"

Sono ricominciati lunedì i lavori per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport dopo che Enel ha finalmente spostato la cabina elettrica. Il termine è previsto entro gennaio 2024, con uno slittamento di circa sei mesi sulla tabella di marcia iniziale. È emerso nel corso dell’incontro tra il sindaco Fausto Torelli, affiancato dalla giunta comunale, ed i cittadini che si è svolto mercoledì sera in una affollatissima Sala del Castello ed online su YouTube.

Al centro le tante opere pubbliche realizzate in corso, ma anche in programma; scuole; viabilità; parchi; sicurezza e fonti di finanziamento. Sono in cantiere opere per oltre 10 milioni. Il Covid non ha fermato ma soltanto rallentato i lavori pubblici, ma per Montecchio i costi energetici sono saliti oltre 650mila euro soltanto nell’anno 2022.

Tantissime le domande al sindaco, che ha iniziato la serata facendo il punto sul Palasport. Ha ribadito le ragioni che hanno fatto propendere per l’abbattimento di quello vecchio: un restauro avrebbe elevato la sicurezza antisismica al 60%, e si sarebbe spesa circa la stessa cifra che invece porterà ad avere un impianto al 100% adeguato ai parametri. Un Palasport che sarà più funzionale, energicamente più sostenibile ed efficiente. Dal punto di vista economico, la scelta ha consentito l’ottenimento di un mutuo Credito Sportivo a tasso zero, quindi senza interessi e con il solo rimborso del capitale. Lo slittamento dei tempi, ha sottolineato Torelli, è stato legato alla pandemia ma anche all’esplosione dei costi sui materiali da costruzione. Rispondendo ad una domanda dal pubblico, ha detto che sono previsti due spogliatoi ma si intende realizzarne altri due quando si troveranno i fondi necessari. Il sindaco ha anche spiegato che la tangenziale nord verrà realizzata senza costi per l’amministrazione grazie alla convenzione legata al parco fotovoltaico; consentirà di ridurre il traffico da Sant’Ilario verso Montecchio, stimato in oltre 2 milioni di mezzi all’anno. Per la tangenziale sud-ovest è in corso un dialogo istituzionale: "È già stato realizzato il progetto, costerà oltre 6 milioni perciò potrà essere concretizzata solo con l’intervento economico di Provincia e Regione".

Francesca Chilloni