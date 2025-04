Il sindaco Torelli sotto il fuoco dell’opposizione: "Dia risposte, non faccia da megafono all’Asl"

Scontro politico sull’ospedale Franchini: da una parte Filippo Borghi (capogruppo lista civica ViviAmo) e Antonio Margini (Fdi), dall’altra il sindaco Fausto Torelli che li accusa di fare allarmismo ingiustificato e cavalcare problemi che sono di tutto il sistema sanitario. Oggetto dello scontro lo slittamento almeno fino ad ottobre della riorganizzazione dei servizi del nosocomio, giustificata dall’Ausl con la carenza di personale. All’azienda hanno risposto i sindacati NurSind, Cgil e Cisl con una levata di scudi, affermano che le condizioni dei lavoratori (infermieri, tecnici, oss e amministrativi) sono tali che nessuno vuol lavorare a Montecchio ed anzi chi può si fa trasferire. Su ciò si sono innestate i timori e le critiche dell’opposizione, con la reazione di Torelli che difende l’Ausl e attacca i due. Borghi replica: "Il sindaco ha perso l’occasione di dare risposte concrete e chiarimenti ai cittadini e alle forze sindacali, preferendo spostare l’attenzione dai veri problemi del nostro ospedale… sollevati proprio dal sindacato".

Non tenero nemmeno Margini: "Come al solito il sindaco sbaglia bersaglio… Spiace vedere che si è trasformato nel megafono dell’Ausl. La mia domanda era semplice: come mai molti operatori del Franchini chiedono il trasferimento? Nulla a che vedere con la risposta di Torelli, che non è nuovo a certe uscite, vedi Palasport. A inizio ottobre accusava l’opposizione di spargere fake news in merito alla fine dei lavori, dicendo che sarebbe stato inaugurato entro il 31 dicembre grazie ad un crono-programma certo…Forse ne ha stilato uno anche per il Franchini".