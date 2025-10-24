Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente BolognaAbusi sessualiQuando finisce cantiere tramPupi AvatiOlio Marche
Acquista il giornale
CronacaIl sindaco torna medico per un giorno. Massari salva passeggero sull’aereo. Swiss Air gli regala dei cioccolatini
24 ott 2025
DANIELE PETRONE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Il sindaco torna medico per un giorno. Massari salva passeggero sull’aereo. Swiss Air gli regala dei cioccolatini

Il sindaco torna medico per un giorno. Massari salva passeggero sull’aereo. Swiss Air gli regala dei cioccolatini

È successo nel volo di ritorno dalla missione africana: un uomo sviene e il primo cittadino lo soccorre "Per fortuna nulla di grave". La compagnia svizzera lo ringrazia con una scatola di dolci prelibatezze .

Marco Massari quando ancora indossava il camice: prima di diventare sindaco, è stato primario infettivologo al Santa Maria

Marco Massari quando ancora indossava il camice: prima di diventare sindaco, è stato primario infettivologo al Santa Maria

Il sindaco di Reggio, Marco Massari ha rimesso per un giorno il camice da medico, soccorrendo un uomo che aveva accusato un malore in aereo.

È successo nella notte di ieri nel volo ‘Swiss Air’ decollato mercoledì alle 19,30 da Johannesburg sul quale si trovava a bordo anche il primo cittadino di rientro dalla missione di ‘gemellaggio’ con diverse città di Sudafrica e Mozambico.

All’improvviso, un cittadino svizzero è svenuto dopo essere uscito dalla toilette. Le hostess hanno chiesto se ci fosse un medico e alcuni membri della delegazione reggiana sono andati a chiamare Massari, primario infettivologo in pensione.

Il primo cittadino – che in quel momento stava dormendo al suo posto – si è svegliato e immediatamente attivato per soccorrere subito l’uomo eseguendo alcune manovre di assistenza facendolo prima sdraiare lungo il corridoio della cabina, per poi provargli la pressione e la saturazione. Infine gli sono state somministrate delle vitamine e altri medicinali. L’uomo poco dopo si è ripreso e per fortuna non si è rivelato essere nulla di grave.

Per ringraziarlo, la compagnia aerea ha regalato a Massari una scatola di cioccolatini svizzeri.

"Fortunatamente non c’è stato bisogno di effettuare manovre salvavita – dice Massari che poi dà una spiegazione medica di quanto avvenuto – Si è trattato di una reazione vagale (perdita temporanea di coscienza, ndr) con calo pressorio appena dopo essere stato in bagno. Ho prestato assistenza e monitoraggio dei parametri vitali e vi è stata completa risoluzione".

Ricordiamo che un medico – seppur in pensione – ha l’obbligo di soccorso e di prestare assistenza in caso di necessità, sia per dovere deontologico sia per legge. Non può rifiutarsi di intervenire in situazioni di urgenza ed è tenuto a farlo con le modalità più opportune.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

malore in spiaggia