Il sindaco torna medico per un giorno. Massari salva passeggero sull’aereo. Swiss Air gli regala dei cioccolatini

Il sindaco di Reggio, Marco Massari ha rimesso per un giorno il camice da medico, soccorrendo un uomo che aveva accusato un malore in aereo.

È successo nella notte di ieri nel volo ‘Swiss Air’ decollato mercoledì alle 19,30 da Johannesburg sul quale si trovava a bordo anche il primo cittadino di rientro dalla missione di ‘gemellaggio’ con diverse città di Sudafrica e Mozambico.

All’improvviso, un cittadino svizzero è svenuto dopo essere uscito dalla toilette. Le hostess hanno chiesto se ci fosse un medico e alcuni membri della delegazione reggiana sono andati a chiamare Massari, primario infettivologo in pensione.

Il primo cittadino – che in quel momento stava dormendo al suo posto – si è svegliato e immediatamente attivato per soccorrere subito l’uomo eseguendo alcune manovre di assistenza facendolo prima sdraiare lungo il corridoio della cabina, per poi provargli la pressione e la saturazione. Infine gli sono state somministrate delle vitamine e altri medicinali. L’uomo poco dopo si è ripreso e per fortuna non si è rivelato essere nulla di grave.

Per ringraziarlo, la compagnia aerea ha regalato a Massari una scatola di cioccolatini svizzeri.

"Fortunatamente non c’è stato bisogno di effettuare manovre salvavita – dice Massari che poi dà una spiegazione medica di quanto avvenuto – Si è trattato di una reazione vagale (perdita temporanea di coscienza, ndr) con calo pressorio appena dopo essere stato in bagno. Ho prestato assistenza e monitoraggio dei parametri vitali e vi è stata completa risoluzione".

Ricordiamo che un medico – seppur in pensione – ha l’obbligo di soccorso e di prestare assistenza in caso di necessità, sia per dovere deontologico sia per legge. Non può rifiutarsi di intervenire in situazioni di urgenza ed è tenuto a farlo con le modalità più opportune.