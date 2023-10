Il sindaco trova 50 euro a terra e li restituisce alla polizia

La buona azione del sindaco Luca Vecchi. Il primo cittadino ha trovato una banconota da cinquanta euro in piazza e non ha esitato un secondo a portarli dalla polizia locale per l’ardua impresa di trovare il legittimo proprietario.

A raccontarlo è lo stesso Vecchi (foto) sui social: "Come iniziare bene la settimana? Con un verbale della polizia. Questa volta però niente multe. Il mio lunedì è iniziato con un colpo di fortuna: ho trovato 50 euro per terra in piazza Martiri del 7 Luglio. La cosa più giusta e doverosa da fare è stata avvisare la Polizia Municipale e compilare la denuncia per il ritrovamento. Sperando che chi li ha persi possa recuperarli".