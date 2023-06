"Il sindaco Vecchi chiarisca subito la posizione del Comune sulla gestione migranti"

"L’inchiesta Perseverance bis, relativa al traffico di fatture false, ha tra gli indagati l’ex Presidente della Dimora di Abramo Luigi Codeluppi. La notizia provoca sconcerto perché, secondo gli inquirenti, si è in presenza di una richiesta, di stampare le fatture false alla cartiera dell’ndrangheta". È la reazione coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Marco Eboli che attacca. "La Dimora di Abramo che accoglie cittadini extracomunitari, sarebbe interessata per fatture di importo complessivo di 59mila euro emesse negli anni 2019-2021. La vicenda – se venisse confermata in tribunale – sarebbe particolarmente grave perché oltre ai reati tributari e fiscali contestati dalla Dda di Bologna, vi potrebbe essere anche la truffa ai danni dello Stato in quanto i rimborsi per l’accoglienza provengono da lì. Truffare lo Stato per guadagnare illecitamente utilizzando una attività sociale quale l’accoglienza degli extracomunitari sarebbe davvero indecente".

Infine Eboli (foto) stuzzica anche l’Amministrazione Comunale: "L’auspicio è che tutto venga chiarito in tempi brevi, ma alla luce di questa inchiesta il sindaco Luca Vecchi deve chiarire la posizione che intende tenere nei confronti della Dimora d’Abramo in quanto è da sempre punto di riferimento importante anche per il Comune, per i servizi di accoglienza agli extracomunitari".