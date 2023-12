Il sindaco Vecchi non ha dubbi: "Se ci fosse il terzo mandato vincerei anche questa volta"

"Penso che la prospettiva giusta per un sindaco sia quella dei dieci anni, ma se ci fosse un terzo mandato ho la presunzione di dire che vincerei anche per la terza volta. Lo dico con franchezza, in virtù del mio rapporto quotidiano con la città". Lo ha detto il primo cittadino Luca Vecchi giovedì sera alla trasmissione Il Graffio su Telereggio. Vecchi, è stato stuzzicato su vari temi – dalla politica ai grandi nodi della città, passando per un bilancio del suo ultimo mandato – dai giornalisti Daniele Petrone di Carlino Reggio, Jacopo Dalla Porta de La Gazzetta di Reggio e dai conduttori Michele Angella e Margherita Grassi.

"Centrosinistra in ritardo sulle candidature? Nessuna città che andrà al voto ha scelto. Stiamo facendo un percorso, se ci saranno le condizioni per trovare un nome unitario bene – ha detto Vecchi senza sbilanciarsi – altrimenti si apriranno le primarie che ho fatto anche io nel 2014 (vincedo contro Matteo Sassi che poi divenne suo vice, ndr). Non esiste una successione al trono o una designazione dell’erede. Le candidature sono figlie di esperienze democratiche collettive". Nel tracciare un bilancio ha poi affermato: "Lascio una città cambiata rispetto a dieci anni fa, nei suoi aspetti economici, produttivi, occupazionali e sociali. Reggio ha dimostrato una grande capacità di rilanciarsi in un’epoca attraversata da grandi emergenze come la pandemia, l’inflazione e le guerre dietro casa...".

Analizzando qualche tema specifico, non ha mancato di parlare di centro storico, del mercato coperto e dei nodi del commercio. "L’e-commerce ha cambiato il mondo, non possiamo citarlo come fosse una variabile indipendente. Serve un patto forte tra pubblico e privato dove ognuno faccia la propria parte. Non tocca al comune aprire i negozi e la funzione pubblica non va derubricata. Certo è che dobbiamo creare le condizioni com’è stato fatto, con un lavoro complesso, col mercato coperto che è un grande esempio di project-financing. Però devo anche dire che se non fosse arrivata una società portoghese, avremmo rischiato di trovarci uno spazio chiuso per i prossimi anni. Manca la tradizione? Avrei preferito una visione più locale alle catene, ma le dinamiche del mercato non le decide il Comune. E andrei piano a stroncarlo perché negli ultimi mesi sta andando bene. Certo, ci aspettiamo più investimenti e una crescita, ma diamogli tempo".

Infine, un commento sulla sentenza del processo Saman. "Attendiamo le motivazioni per capire meglio le decisioni; i giudici, l’accusa e la difesa vanno rispettati. In ogni caso è una condanna inequivocabile nei confronti della famiglia. Ma noi dobbiamo approfondire il mondo in cui viviamo ed evolverci per prevenire casi analoghi".