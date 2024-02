Il sindaco Vescovi punta al secondo mandato

Il sindaco di Vezzano Stefano Vescovi ieri ha ufficialmente annunciato l’intenzione di candidarsi per il secondo mandato alle prossime elezioni amministrative. Vescovi cinque anni fa aveva presentato una lista civica senza l’appoggio di nessun partito. Un progetto che sarà ripetuto nel 2024. La lista ‘Siamo Vezzano’ conferma dunque la candidatura di Vescovi "come candidato sindaco – si legge in una nota – proseguendo quella strada iniziata cinque anni fa; decisiva, tra tante motivazioni, la permanenza all’interno della lista di gran parte dell’attuale squadra". Nei prossimi mesi verrà definito l’assetto della lista e saranno organizzati incontri pubblici. "La trasparenza e la coerenza con le quali ci siamo candidati cinque anni fa devono essere mantenute, essendo un caposaldo di questo gruppo – dice l’attuale primo cittadino Vescovi –. La nostra lista è nata e ha continuato nel proprio lavoro confrontandosi, scambiandosi pareri e idee nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini ed è questo che vogliamo portare avanti. In consiglio comunale le linee programmatiche sono state ripetutamente votate favorevolmente, sinonimo di trasparenza e buon operato dell’attuale lista. Non certamente un atto dovuto. Il percorso di costruzione con i Comuni dell’Unione e della Provincia è risultato assai collaborativo e fruttuoso, sia in termini umani che politici, aspetto non banale. Permango dell’idea che la differenza la facciano le persone: ringrazio chi ha fatto parte di questo viaggio e chi ne farà ancora parte, consapevole che ad esso il proposito era anche quello di avvicinare chiunque alla ‘vita amministrativa’ di una piccola comunità". Vescovi ha spiegato che uno dei propositi era quello "di dimostrare che persone di diverso credo politico se motivate dall’amore per il proprio territorio possono trovare il modo di remare nella stessa direzione e che semplici cittadini con poca o nulla esperienza di politica possono dare il loro contributo se non hanno paura di spendersi per un obiettivo in cui credono. Su questa strada continueremo e su questo si baseranno gli incontri che nei prossimi mesi fisseremo". Non ancora comunicati i candidati sindaci a Vezzano dalle eventuali liste del centrosinistra e centrodestra.

Matteo Barca