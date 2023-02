"Il sistema delle case popolari non regge più"

di Nicola Bonafini "La verità? È che il sistema delle case popolari così com’è non regge più". Non usa troppi giri di parole l’assessore alla Casa e alla Partecipazione, Lanfranco de Franco. Il tutto all’indomani dell’approfondimento che il Carlino ha compiuto su quella che è la realtà immobiliare a Reggio, con particolare attenzione al completo squilibrio tra domanda e offerta in tema di affitti e sul sistema ‘case popolari’, con Acer protagonista i cui vertici sono ufficialmente decaduti e in attesa di rinnovo. "Su questo aspetto non vi sono novità di rilievo – puntualizza, un filo laconico, De Franco –. È in corso un dialogo all’interno della Conferenza degli Enti e noi restiamo in attesa di capirne gli esiti". Attenzione quindi tutta spostata sulla questione affitti. "Per quanto riguarda gli alloggi sfitti vi è una dinamica che mi appassiona il giusto". In che senso? "Nel senso che Reggio non è una città da grandi patrimoni immobiliari. Risulta molto parcellizzato, in cui il proprietario nel fa il più svariato, e totalmente legittimo, utilizzo. Il tema, forse, è che sia in città che nel forese ci sono immobili che andrebbero completamente ristrutturati ma che al momento non si è in grado di procedere in...