Il sit-in dei negozianti: "Invertiamo la rotta. No a una città fantasma"

di Gabriele Gallo

MiglioraRE, ovvero "migliorare Reggio Emilia", questo è lo slogan. Attraverso un centro storico più sicuro e pulito, mediante il dialogo con l’amministrazione che verrà, la maniera per tradurlo in pratica. Con questo spirito, e un nastro rosso al braccio come simbolo di unità, un centinaio di commercianti dell’esagono, assieme a quasi altrettanti residenti, evidentemente solidali con le istanze degli esercenti, hanno partecipato ieri pomeriggio al sit-in silenzioso e apolitico organizzato in piazza del Monte come "riflessione per invertire la rotta che, attualmente, è verso una città fantasma", secondo quanto espresso dai manifestanti nel loro volantino. Nessuna recriminazione, nell’occasione, ma desiderio forte di dialogo, con un pressante invito rivolto a chi si candida a governare Reggio alle imminenti Amministrative, affinchè abbia a cuore la situazione del centro storico, diviso tra i ricordi dei fasti di un tempo, il degrado attuale, e le potenzialità che tuttora ha se, dicono i promotori dell’happening, "si volessero davvero sfruttare destinando alla sua rinascita gli opportuni fondi".

Doveva essere un grido silenzioso ma, complice l’alto numero di presenti, e la voglia di mostrare la propria "gioia di essere in piazza", prima della tradizionale "seduta", commercianti e residenti si sono presi per mano, formando un cerchio che ha simbolicamente occupato tutta l’area della piazza, spezzato da un lungo applauso in segno di autoelogio ma anche resilienza: "Dedicato a noi che teniamo vivo il centro".

Dopo un momento di reale silenzio, i portavoce degli esercenti hanno risposto alle domande dei media, ribadendo i concetti chiave del sit-in: "Che ha la funzione – ha detto Marco Merola, titolare di Casimiro, noto negozio di home-style – di dire che noi ci siamo; ma non ci stiamo a una città ridotta in queste condizioni; con un centro storico poco sicuro, dove gli eventi sono strutturati male, spesso autoreferenziali, con pacchetti preconfezionati che non coinvolgono i commercianti. Non deve più accadere; vogliamo sederci intorno a un tavolo, con l’amministrazione che verrà. per costruire una città diversa dove possano convivere residenti, commercianti, turisti e ristoratori. In passato siamo stati troppo critici? – ha aggiunto Merola –. Può darsi. Ora siamo qui a proporre e vogliamo dialogare e confrontarci".

Andrea Bottazzi, l’altro portavoce, esercente nel ramo casalinghi, sottolinea che "siamo singole persone, di tutte le idee politiche, ma oggi qui insieme a provare di fare qualcosa per la loro città, semplicemente".

Tra i residenti presenti è intervenuta Caterina Coluccio: "Tra noi e i commercianti ci sono alcuni nodi da risolvere e mediazioni da trovare ma sulla sicurezza e sulle condizioni di degrado e poca pulizia del centro storico siamo in sintonia".

Così come c’è identità di vedute, testimoniata da una comune alzata di mano nel corso del sit-in, sul desiderare non solo un centro più sicuro, ma anche più bello e esteticamente decoroso: "Un vero centro storico, insomma".

Durante l’iniziativa gli esercenti hanno invitato poi tutti i candidati sindaco a un confronto pubblico da tenersi sulle scalinate della Basilica di San Prospero "per poter dibattere con loro pubblicamente, senza domande scritte prima ma, all’insegna del libero dibattito".

Alcuni dei concorrenti alla poltrona di sindaco, Giovanni Tarquini e Fabrizio Aguzzoli, erano peraltro presenti, come spettatori, al sit-in; assieme all’attuale assessore Lanfranco de Franco, alla consigliera regionale Stefania Bondavalli e a candidati consiglieri comunali di varie liste. Alcuni dei citati si sono poi intrattenuti con i rappresentanti dei commercianti.