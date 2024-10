Il Siulp in gioco per la solidarietà. Torneo solidale di calcio a 5: il ricavato al Core di Reggio

Terzo torneo legalità e solidarietà: l’iniziativa benefica organizzata dal Siulp è in programma oggi a partire dalla 9. Questa mattina si svolgerà infatti il torneo di calcio solidale a cinque, in via Aristotele 23 a Reggio. Parteciperanno polizia locale, polizia penitenziaria, personale funzione pubblica, medici, sindaci reggiani, poliziotti Siulp, avvocati, Guardia di Finanza, carabinieri. In collaborazione con Benu farmacia Si procederà a una raccolta fondi e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza al Core, centro encoematologico di Reggio Emilia. Alle premiazioni, tra le 13 e le 13.30, ci saranno il questore Giuseppe Maggese, il comandante provinciale dei carabinieri Orlando Hiromi Narducci, la vicecomandante della Polizia municipale, Mariella Francia, il colonnello provinciale della Guardia di Finanza, Filippo Ivan Bixio.

Ieri il Siulp ha allestito un gazebo, all’angolo tra via Crispi e piazza Martiri del 7 luglio, sempre con l’obiettivo della beneficenza per il Centro oncoematologico di Reggio. Oggi torneo e premiazione, poi il ricavato sarà devoluto al Core.

Si tratta della terza edizione del torneo di beneficenza organizzato dal Siulp.