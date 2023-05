Il soccorso alpino salva due giovani in grave difficoltà

Due giovani escursionisti giunti sull’Appennino dal versante toscano, si sono trovati in difficoltà, domenica sera, a causa del maltempo che imperversava nella zona, e sono quindi stati raggiunti dai soccorritori a notte inoltrata e accompagnati in un luogo sicuro grazie all’intervento del Soccorso Alpino Emilia Romagna e dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti, che a piedi hanno raggiunto il monte Cella attraverso il sentiero 00. I due escursionisti si sono trovati in difficoltà, con il sopraggiungere del maltempo, e mantenendo il contatto telefonico per individuare la posizione, sono stati raggiunti a piedi da una squadra della stazione Monte Cusna del Saer in cui era presente anche il medico per valutare le condizioni sanitarie dei due 22enni.

s.b.