Il sogno di diventare un campione di boxe nella Germania nazista

Questa sera, alle 20,30,

al De Andrè di Casalgrande va in scena il terzo appuntamento della stagione teatrale off - a cura di Quinta Parete, con la direzione artistica di Enrico Lombardi - "Via da lì. Storia del pugile zingaro".

Protagonista dello spettacolo è Walter Maconi, con la regia e la drammaturgia di Lucio Guarinoni e dello stesso Maconi. "Via da lì. Storia del pugile zingaro" racconta il sogno di Johann Trollmann, detto Rukeli: diventare un campione di boxe, nella Germania nazista. Nato ad Hannover, Rukeli è sinto: quello che ancora oggi definiremmo uno zingaro. Rukeli è però un innovatore e diventa il primo pugile professionista a introdurre il gioco di gambe, anticipando lo stile di Cassius Klay-Muhammad Ali. Una storia incredibile, dove sport, successo, politica, storia, passione si abbracciano. Una vicenda umana per raccontare il genocidio di intere etnie, culture e diversità a opera dei nazisti.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 10.

Per informazioni www.quintaparete.org