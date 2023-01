"Il sogno di volare" torna in scena a Casalgrande

Al teatro di Casalgrande va in scena stasera alle 21 "Il sogno di volare" di Marco di Stefano per la regia di Angela Ruozzi, a proporre uno spettacolo dedicato alla storia e alla vita delle Officine Reggiane, legate a uomini del Novecento, a lotte per i diritti sociali. Con il sogno di volare ricostruito attraverso le vicende quotidiane delle persone, come raccontano le cartelle del personale dell’archivio storico dell’azienda. Con Fabio Banfo, Filippo Bedeschi, Cecilia Di Donato, Alice Giroldini e Marco Maccieri.