Il sogno sfumato alle ex Reggiane

Palomar lascia il Tecnopolo per uno spazio più grande in ambito regionale. E anche se la nota casa di produzione tv e cinematografica conferma la volontà di voler proseguire la sua "fortunata collaborazione con il territorio reggiano, dopo i successi di ’Volevo nascondermi’ e ’Il treno dei bambini’", resta l’amaro in bocca di un sogno sfumato in cui questo paesone aveva creduto: un progetto visionario e coraggioso, insediato nel luogo simbolo del rinnovamento della città, con i mattoni rossi delle ex Reggiane pronti a raccontare nuove storie. Le nostre. Ma quel contenitore ora sarà più vuoto; peccato non averli saputi trattenere.