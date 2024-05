Il sogno tricolore svanisce in semifinale. A Viadana i Diavoli cedono per due punti

VIADANA

18

VALORUGBY

16

VIADANA RUGBY: Sauze (60’ Ciardullo), Bronzini, Morosini, Jannelli (cap.), Ciofani, Roger Farias, Baronio, Ruiz, Wagenpfeil (50’ Morosini), Locatelli, Lavorenti (57’ Catalano), Schinchirimini; Mignucci (41’ Oubina), Luccardi (56’ Denti), Mistretta (50’ Fiorentini). Coach: G.Pavan.

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Lazzarin (21’ Mastandrea), Resino, Bertaccini (70’ Tavuyara), Colombo; Ledesma, Renton (cap., 64’ F.Schiabel); Amenta (49’ Cenedese), Sbrocco, Paolucci; Du Preez (64’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (60’ Mattioli), Silva (45’ Marinello), Diaz (60’ Dan.Rimpelli). Coach: Violi, Fonzi, Randisi.

Arbitro: Munarini, di Parma.

Marcatori: 8’ meta Sbrocco tr Ledesma, 17’ cp Ledesma, 20’ cp Roger Farias, 24’ cp Ledesma, 27’ cp Roger Farias; 59’ meta Sauze, 64’ cp Ledesma, 69’ meta Ciardullo tr Roger Farias,

Note: piazzati Roger Farias 3/4, Ledesma 4/4. Nessun cartellino. Spettatori 3400.

Per il quinto anno consecutivo i sogni tricolori dei Diavoli si spengono in semifinale. Il Viadana passa d’un soffio, allo stadio Zaffanella, al termine di una gara dura, corretta e sfiancante. E’ stata proprio la maggior resistenza fisica a far emergere nel secondo tempo i mantovani, che hanno potuto permettersi il lusso di conservare due atleti in panchina mentre Violi era costretto a svuotare la propria per rimpiazzare uomini chiave come Renton e Favre, vinti dai crampi.

Avvio di partita con un leggero ma nitido predominio granata, concretizzato dopo appena 8 minuti dalla meta di Sbrocco, bravissimo a evitare il placcaggio di Locatelli e a scavare fino alla meta dopo una serie di penetrazioni sulla via centrale.

I Diavoli mantengono un ordinato controllo e guadagnano con Du Preez un cp che Ledesma non sbaglia (0-10). Viadana accorcia poco dopo con una punizione contestata da Renton (3-10), Reggio allunga ancora dalla piazzola (3-13) e Viadana si riporta a fil di break (27’: 6-13).

Sul 6-13 il risultato si ferma a lungo, più di mezz’ora, ma nel frattempo sole e fatica continuano a lavorare; la lotta tra gli avanti è continua, le energie scemano inesorabilmente. Le prime a giungere agli sgoccioli, purtroppo, sono quelle di Reggio. Il pack viadanese avanza, il Valorugby rinuncia a contestare le touche.

Al 59’, con Favre e Renton a terra, Viadana infine passa: apertura al largo, spazi aperti, meta di Sauze (11-13).

Reggio trova chissà dove le forze per conquistare e segnare un’altra punizione (11-16) ma il campo è ormai dei mantovani che al 69’ trovano il sorpasso (18-16) con Ciardullo.

A un minuto e mezzo dalla fine ultima eroica avanzata dei Diavoli che riescono a preparare lo spazio per il drop di Ledesma, ma il tentativo di Maximo esce di 40 cm.

Dopo due ore di gara Munarini fischia la fine: Viadana è in finale, ove incontrerà la vincente di Rovigo-Petrarca di oggi pomeriggio (ore 17, Rai Sport).

Marco Ballabeni