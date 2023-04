Il ’Sol dell’Avvenire’ di Nanni Moretti il 25 aprile all’Olimpia. E ci sarà il regista

Nanni Moretti sarà al cinema Olimpia – martedì 25 aprile – per presentare il suo nuovo film "Il sol dell’avvenire". L’incontro con il regista è al termine della proiezione serale delle 21. Non è possibile prenotare i biglietti, che sono già in vendita al botteghino della sala (intero 7 euro, ridotto 5). Inoltre: chi ha già visto il film nelle serate precedenti, presentando alla cassa il biglietto può comunque entrare alla fine dello spettacolo per partecipare all’incontro con Nanni Moretti (limitatamente ai posti disponibili). Protagonisti di "Il sol dell’avvenire" – titolo che si rifà a un verso dell’Internazionale, il noto inno comunista – sono Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova e lo stesso Moretti.

s.bon.