"Il soldato senza nome" di Claudio Ripalti: anteprima al cinema Rosebud con Stefano Muroni

Girato in tutta a sua prima parte all’ex Opg di Reggio Emilia, "Il soldato senza nome", con la regia di Claudio Ripalti, è presentato stasera al cinema Rosebud alle 21. In sala il protagonista del film, Stefano Muroni, che ha inoltre partecipato alla scrittura della sceneggiatura e ha prodotto la pellicola insieme a Valeria Luzi, anche lei presente.

"Si tratta di una storia vera – ha spiegato Stefano Muroni – Quella del soldato semplice Ferruccio Mambrin, che durante la Prima Guerra Mondiale fugge dalle retrovie e si finge pazzo per salvarsi dal fronte. All’ospedale manicomiale di Ferrara subisce terapie violente e viene considerato disertore. Sono di Ferrara e avevo sentito parlare di Gaetano Boschi, il primo psichiatra che diagnosticò le nevrosi di guerra, le gravi conseguenze post traumatiche sulla psiche umana. Con Claudio e Valeria abbiamo cercato ogni materiale possibile che riguardasse questo importante episodio della nostra storia. Fino a imbatterci in un testo della storica Bruna Bianchi, che ci è stato di grande aiuto. Un lungo lavoro, durato oltre un anno, che ci ha permesso si scrivere una sceneggiatura capace di ricostruire quell’importante pezzo di storia, la nascita del primo ospedale militare neurologico d’Europa, a Ferrara. L’Opg di Reggio si è rivelato poi il luogo ideale nel quale ambientare il luogo dove venivano ricoverati i soldati con disturbi psichici. Mentre la parte successiva del film è stata girata a Villa La Mensa, nel ferrarese".

Nel film le scene di guerra e i combattimenti non si vedono mai, ma la violenza del fronte, l’orrore del sangue si percepiscono attraverso gli occhi dei giovani militari. "Mi ha coinvolto moltissimo il personaggio che interpreto – ha detto ancora Muroni – Un ruolo che mi ha costretto a perdere dieci chili e a fare un grande lavoro per entrare in quella parte". Nel cast anche l’attrice reggiana Roberta Bedogni, che interpreta il ruolo di un’infermiera. Il film ha partecipato, in Canada, al Montreal Indipendent Film Festival.