Il sondaggio di BiDiMedia. Il centrodestra gongola: "Il ballottaggio è certezza"

"Il ballottaggio è certezza". Ne sono sicuri sulla sponda di centrodestra che commenta così il sondaggio di BiDiMedia – pubblicato ieri anche dal Carlino – che vede il secondo turno come scenario più probabile alle elezioni amministrative di giugno, con Marco Massari del centrosinistra che è dato al 49%, mentre Giovanni Tarquini del centrodestra al 36,5%. Ma ha restituito anche le priorità degli 800 intervistati che al primo posto mettono sicurezza e viabilità. "È evidente che i dati di questo ultimo sondaggio – chiosa Roberto Salati (foto), segretario della Lega – fotografano la situazione attuale con le principali necessità di interventi sulla città richieste dai cittadini e sulle quali l’amministrazione uscente si è sempre mostrata latente. Importantissima del resto è la presa d’atto da parte della maggioranza dei cittadini riguardo il fallimento dell’operato dell’attuale amministrazione giudicata con una valutazione estremamente negativa, da addirittura un 60% degli intervistati. I temi principali della sicurezza, viabilità, centro storico, parcheggi, manutenzioni, i servizi, scuola, rispecchiano quelle istanze che come Lega abbiamo proposto in Consiglio in questi 5 anni e che la maggioranza Pd ci ha sempre respinto con pretesti ideologici e insufficienti motivazioni. I cittadini non credono più alle favole".

Alessandro Aragona, coordinatore di Fratelli d’italia, rincara la dose: "I risultati del sondaggio Bidimedia non fanno altro che confermare in maniera inequivocabile il giudizio impietoso sulla giunta Vecchi da parte dei reggiani. Dalle risposte degli intervistati, emerge chiaro il fallimento dell’amministrazione sui grandi temi. La totale continuità rispetto al passato espressa dalla candidatura di Massari da parte del centrosinistra, attraverso anche la riconferma in lista di assessori uscenti che si sono caratterizzati per la loro inadeguatezza al ruolo, rende ancor più urgente e necessario un cambio di rotta. Tarquini è la persona giusta per il cambiamento".