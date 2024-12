Il sorpasso non fu causa della tragedia. Assolto un automobilista di 29 anni

Era accusato di lesioni gravi, per un incidente accaduto nel luglio di sette anni fa sull’ex Statale 63 alle porte della frazione di Cadelbosco Sotto.

Indagato un giovane di 29 anni, residente nella Bassa, per un presunto sorpasso lungo un rettilineo, con lo schianto che aveva distrutto le due auto coinvolte e fatto finire in ospedale una donna, con traumi guaribili in almeno due mesi. Ma al termine del lungo iter giudiziario, il giovane automobilista è stato assolto in tribunale a Reggio, "perché il fatto non costituisce reato". In effetti, il sorpasso ci sarebbe stato, ma la collisione sarebbe avvenuta a causa della svolta improvvisa a sinistra dell’auto condotta dalla donna, per accedere a una stradina di periferia. Era stato il conducente dell’altra auto, poi finito a giudizio, a prestare le prime cure alla donna, allertando i soccorsi sanitari.

Erano arrivati ambulanza e automedica, con la donna trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio e ricoverata. I successivi accertamenti avevano poi condotto al rinvio a giudizio, con il processo concluso con l’assoluzione.