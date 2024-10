Il sorriso di coach Priftis: "Un successo di squadra"

Dopo la vittoria europea è decisamente più sereno, il volto di coach Dimitris Priftis: "È stata una buona vittoria all’esordio europeo contro un team competitivo, mi aspettavo una partita dura e così è stato. È stato un successo di squadra, ma dobbiamo crescere soprattutto in attacco, voglio vedere progressi e fare le cose in modo più veloce. I ragazzi che erano con noi già lo scorso anno hanno giocato un ruolo chiave, hanno dato la scossa e mostrato il livello di energia necessario per vincere. Nel finale, invece, per vincere serve talento e abbiamo i giocatori che hanno fatto le giocate giuste: la chiave sarà dover saper bilanciare questi due aspetti. Proviamo a migliorare ogni giorno, dopo il ko con Trento abbiamo analizzato i video, fatto buoni allenamenti, questo deve essere il processo di miglioramento. Io sto ancora cercando di "leggere" il mio team, quando giochi le amichevoli non hai un senso di pressione mentre i match ufficiali hanno un valore diverso e solo in queste occasioni riesci a capire su cosa i giocatori devono migliorare". Deluso per il ko, il coach di Vilnius Giedrius Žibenas: "Congratulazioni a Reggio che ha meritato di vincere, su tutti Jamar Smith che si è preso la squadra sulle spalle, poi Faye ha tanto talento e infine Vitali ha deciso il match nel secondo tempo. Sono molto deluso per i nostri tifosi che sono stati fantastici e sono arrabbiato con la squadra, ieri (lunedì, ndr) abbiamo fatto un brutto allenamento, non è una coincidenza aver perso".

Cesare Corbelli