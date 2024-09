Il sorriso di Serena spento a 41 anni: "Con la sua arte ci ha donato tanto"

Reggio Emilia, 26 agosto 2024 – Avrebbe compiuto 41 anni domani, ma la malattia contro la quale combatteva da lungo tempo è stata spietata con Serena Chiari, portandola via a tutta la sua Gattatico dove era amatissima e molto conosciuta.

Era un’artista a tutto tondo: pittrice (ha esposte mostre personali in tutta Italia), fotografa, illustratrice e interior designer (il suo lavoro principe che svolgeva per Sama Abitare, a Parma). Nata nella città ducale dove si è diplomata al liceo Toschi, ma cresciuta a Gattatico. Negli ultimi anni si era trasferita a Sorbolo Mezzani dove conviveva col compagno Nicola. Ma il suo cuore era rimasto in val d’Enza. La sua era anche ’arteterapia’, collaborava come volontaria con diverse associazioni tra cui ’PsicoArt’ in partnership coi servizi psichiatrici dell’Unione per aiutare i malati grazie alla pittura e Tannetum col quale organizzava eventi per valorizzare la storia antica e gli scavi archeologici, altra grande passione di Serena. A lei si deve l’ideazione del logo del reparto di oncologia dell’ospedale di Parma, lavorando a contatto coi pazienti. E sempre lei, durante la pandemia, mise in piedi una raccolta fondi con altri pittori locali, per comprare mascherine anti-Covid. "Nonostante combattesse da otto anni – racconta il vicesindaco Gianni Maiola – era sempre positiva, con entusiasmo ed empatia verso tutti. Ha fatto del bene a tanti". I funerali si terranno mercoledì a Sorbolo Mezzani, in forma strettamente privata. Ma oggi alla sala del commiato‘Monti’ del comune parmense si potrà darle un saluto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. "Non esistono parole sufficienti per descrivere il dolore che stiamo provando. Serena se n’è andata, ma il suo sorriso ci ha riempito il cuore fino al suo ultimo respiro. Siamo stati veramente fortunati ad averla avuta vicino. Con infinito amore, fai buon viaggio… ora sei libera", il messaggio commovente della famiglia sulla sua pagina facebook.