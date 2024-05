Il sorriso e le rughe di Leonarda Cianciulli

Certi misteri non si estinguono mai del tutto. Si perdono nelle volute del tempo e ritornano, per parlare con i vivi. Come un monito. Tragico, a imperitura memoria. Parliamo di Leonarda Cianciulli, una raffigurazione del male, passata alla storia come la ‘saponificatrice di Correggio’, una serial killer ante litteram, di cui sono riemerse due fotografie, in bianco e nero, mai vedute prima, inedite.

I materiai relativi all’omicida accusata di aver ucciso tre donne, negli anni Quaranta del secolo scorso, sono venuti alla luce grazie a un delicato e impegnativo lavoro di ricerca di un editore di Ferrara, Fausto Bassini, a cui sono stati necessari quindici anni. In una delle due immagini la donna appare serena, sebbene il luogo del suo ultimo soggiorno fosse un manicomio criminale e la malattia mentale fosse esplosa in lei, a differenza delle fasi del processo, in cui era ancora presente a se stessa, come quando simulava di essere pazza.

Nella fotografia l’assassina guarda l’obbiettivo e pare sorridere, con i solchi del tempo e della sofferenza a imprimerle profonde rughe nel viso. All’epoca della sua morte, che avvenne per ictus nelle prime ore del 15 ottobre 1970 dopo alcuni giorni di coma, Cianciulli si trovava rinchiusa nel manicomio giudiziario femminile di Pozzuoli e aveva 76 anni. I materiali scoperti hanno il carattere dell’eccezionalità poiché rappresentano le ultime immagini della criminale da viva. Il trasferimento nella struttura partenopea avvenne a seguito della condanna inflittale dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia per avere truffato e assassinato tre correggesi fra il 1939 e il 1940, a scopo di rapina.

La cosa che destò lo shock degli inquirenti all’epoca, e naturalmente dell’opinione pubblica, e che rimane in effetti un modus operandi in grado di sconvolgere tuttora, a causa di una metodologia alquanto rara e agghiaccante nei particolari, fu la distruzione dei corpi delle malcapitate, "tramite saponificazione" (scrissero nei referti dell’epoca), per occultarne le tracce. Bassini ha rintracciato le due fotografie, risalenti all’8 luglio 1970, in un fascicolo penitenziario clinico riferito alla criminale della Bassa reggiana di circa mille pagine, conservato nella casa circondariale di Pozzuoli. Il DAP conservava il fascicolo nel proprio Museo criminologico e solo dopo anni, quando fu ceduto all’Archivio di Stato di Napoli, venne reso disponibile alla consultazione. Le foto e i testi non aggiungono testimonianze rilevanti dal punto di vista delle indagini per gli omicidi e gli occultamenti, poiché la Cianciulli cambierà più di una volta la sua versione dei fatti, passando da moventi che implicano sacrifici umani a una progettualità criminale di tipo politico, quando invece è agli atti che si trattasse da parte sua di mera volontà di rapina. Fatto sta che queste due foto segnaletiche trasmettono ancora e potente un brivido lungo la schiena a chi avesse l’ardire di guardarle e rimangono le uniche due ultime immagini della ‘saponificatrice’ di Correggio da viva.