Il soul, jazz e pop di Rava-Savazzi

Il Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario chiude la rassegna musica, drink e chiacchiere con Stefania Rava, voce, e Luca Savazzi, pianoforte. Voce caldissima del panorama jazz nazionale, Stefania Rava - considerata tra le 10 migliori voci del panorama vocale femminile musicale indipendente - passa senza timore dal ruggito soul alla vocalità vellutata del cool-jazz, da Brecht al Tango. Ha esordito come vocalist e danzatrice nel 1985 quando Giorgio Gaslini la scelse per una serie di spettacoli. Luca Savazzi, pianista, ha al suo attivo varie e importanti collaborazioni, tra cui con i Cccp, Fiordaliso, Paolo Belli, Eugenio Finardi, Riccardo Fogli e Gianni Morandi. Il Rava-Savazzi Lounge Duo propone musica soul, jazz, pop, bossanova, samba, ma anche canzoni italiane, napoletane, francesi e sudamericane.

Ingresso 8 euro. Prenotazioni: 3286019875-3289071004