Il successo degli hub commerciali

Risultano positivi i dati sulle adesioni raccolte dal progetto per gli Hub commerciali a Guastalla. Si contano 122 adesioni in totale, di cui 96 per l’Hub del centro storico e altre 26 per la zona di Pieve. La documentazione per la richiesta di riconoscimento degli hub è già stata inviata in Regione, in accordo con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e le associazioni locali Guastalla Live e il Comitato La Pieve, che fin dall’inizio hanno condiviso questo percorso con il Comune. Ora si attende la risposta della Regione, che dovrebbe arrivare entro 90 giorni.

Se l’esito sarà positivo, nei prossimi mesi si potrà accedere a bandi regionali per finanziare le azioni individuate per sviluppare la rete commerciale, riferita ai piccoli negozi e al centro storico, che necessita da tempo di un aiuto.