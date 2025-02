Il successo del Nomadincontro. Due giorni di musica e solidarietà

Si è concluso con successo, davanti a migliaia di persone, il Nomadincontro 2025, al termine di una due giorni di musica e solidarietà. Alla associazione Penelope, che si occupa di famiglie di persone scomparse, fornendo sostegno psicologico e legale, è stato dato il contributo abbinato al premio ’Augusto Daolio-Città di Novellara’. A riceverlo il fondatore dell’associazione, Gildo Claps, fratello di Elisa. Claps ha ricevuto il riconoscimento durante il concerto di sabato sera. Ieri pomeriggio, invece, è toccato ad Andrea Agresti salire sul palco. Uno degli inviati e conduttori de ’Le Iene’ di Italia Uno ha coronato un sogno: "Da tempo volevo cantare un brano dei Nomadi accompagnato dai Nomadi. Così abbiamo realizzato uno scherzo televisivo a Beppe Carletti. E ora eccomi qui al Nomadincontro. Beppe lo abbiamo trasformato in un… vagabondo per un giorno. E devo dire che, subito, non l’ha presa molto bene… ". Lo scherzo a Carletti è previsto in onda domani sera nel noto programma di Italia Uno. Agresti ha ricevuto il premio ’Uno come noi’. Il riconoscimento di ’Nomade dell’anno’ è stato assegnato a Oney Tapia, campione paraolimpico di atletica leggera. Ma, colpito da un grave lutto familiare, ha dovuto disertare la festa di Novellara. Non è mancata la solidarietà, con la consegna di contributi a favore della ricerca contro i tumori, grazie all’impegno dell’associazione ’Augusto per la vita’ fondato e ancora guidato da Rosanna Fantuzzi, a lungo compagna di Augusto Daolio. L’associazione, nel corso degli anni, ha raccolto e destinato a scopo benefico un milione e 200 mila euro. Il Nomadincontro è stata anche l’occasione per presentare il nuovo libro-cd ’Soldi in tasca non ne ho, ma lassù m’è rimasto Dio’ con Beppe Carletti e l’autore Marco Rettani. A portare i saluti sul palco, prima del concerto di ieri, anche Elena Carletti (ex sindaco e figlia di Beppe), il sindaco Simone Zarantonello, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni.

Antonio Lecci